صباح العربية: الاثنين 15 مايو 2017

المقدمة : ناقش برنامج صباح العربية في حلقة يوم الأثنين 15/5/2017 الذي يقدمة كلاً من " عمر النشوان و مهيرة عبدالعزيز " سبل الوقاية من الهجمات الإلكترونية بعدما إجتاحت أكثر من 150 بلداً حول العالم والإستيلاء على المعلومات السرية بهدف الحصول على فديات مالية ، كما وناقش البرنامج مع مختص تربوي طرق تجعل الطلاب يتخلصون من التوتر والقلق في موسم الإمتحانات حيث يعيش غالبية الطلاب حالة خوف وقلق تسبب لهم فترة عصيبة من اللاتركيز والخوف من الإخفاق .. ومن ابرز مواضيع حلقة اليوم :

1) الهجوم الالكتروني الذي ضرب اكثر من مئة وخمسين بلدا حول العالم يثير القلق وتحذيرات من هجمات أكبر خلال الايام المقبلة

2) نصائح في حلقتنا للطلاب لتخطي التوتر والقلق الذي يرافق فترة التحضير للامتحانات

3) ماكرون يحضر حفل تنصيبه ببذلة متواضعة وسيارة عسكرية وزوجته تختار ثيابا مستعارة

4) 115 عملا لبيكاسو تجتمع في الرباط المغربية في معرض مميز لتروي سيرته الفنية

5) الاكتئاب الشديد يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب بنسبة 57% بحسب دراسة اميركية حديثة

6) الهرولة 30 دقيقة للنساء و40 دقيقة للرجال يوميا تطيل الشباب عشر سنوات على الأقل

7) قمر الدين والكركديه والجلاب .. مشروبات رمضانية.. نتعرف على فوائدها وخصائصها الغذائية في حلقتنا اليوم