صباح العربية: 16 مايو 2017

ناقش برنامج صباح العربية في حلقة يوم الثلاثاء 16/5/2017 والذي يقدمة كلاً من " عمر النشوان و مهيرة عبدالعزيز " موضوع تعمد بعض الاشخاص اخفاء عمرهم الحقيقي سواءً نساء او رجال والاسباب التي تقف وراء ذلك كما وطرح البرنامج سؤال استفتائي حول الموضوع وطرحناه مع مختص ، وفي الموضوع الطبي ناقشنا الطرق الصحيه للتخلص من الرؤوس السوداء ومسبباتها .. وفي مواضيع حلقة اليوم :

1) معرض في #غزة لفنان شاب يعيد بريشته وجوه النكبة الفلسطينية الى الضوء

2) بعد ان حولتها الحروب الى ساحة قتال , منطقة الأهوار العراقية تستعيد بعضا من عافيتها وتستقبل السياح مجددا

3) لماذا يكذب الشخص بشأن عمره؟ وهل فعلا النساء يلجأن لذلك بشكل خاص؟ نتحدث عن الموضوع في فقرتنا النفسية اليوم

4) مشكلة يعاني منها الكثيرون ... الرؤوس السوداء وطرق ازالتها بطريقة صحية في فقرتنا الطبية

5) المصمم اللبناني أنطوان القارح مصمم فستان زفاف وفاء الكيلاني ضيف صباح العربية

6) لمسات بالخط العربي لترافق اكسسوارات البيت وادوات الضيافة خلال شهر رمضان