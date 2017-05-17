صباح العربية: الأربعاء 17 مايو 2017

حلقة برنامج صباح العربية ليوم الاربعاء 17 مايو والذي يقدمه كلاً من " مهيرة عبدالعزيز و عمر النشوان " تناقش:

1) صاحبة "الباز الذهبي" في اراب غوت تالنت والتي ابكت الجميع المغربية إيمان الشميطي ضيفة #صباح_العربية اليوم

2) "كلام أصفر" يعيد الفنانة الكويتية هيا عبدالسلام الى عالم الإخراج ضمن سباق دراما رمضان

3) والد الطفل السعودي الذي انهار اثناء القائه قصيدة ومقطعه انتشر على المواقع يطمئن عن صحته عبر #صباح_العربية

4) أكثر من مليار و ثلاثمئة الف شخص يعانون من ارتفاع ضغط الدم عالميا وجهود دولية للتوعية بمخاطره

5) في جولاتنا حول العالم نأخذكم اليوم بزيارة الى الحدود بين الكوريتين

6) "بيروت" البوم جديد يعيد الفنان العالمي "مساري" الى الغناء بعد غياب عامين و #صباح_العربية في كواليس تصويره

