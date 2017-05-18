صباح العربية: الخميس 18 مايو 2017

حلقة برنامج صباح العربية ليوم الخميس 18 مايو والذي يقدمه كلاً من " مهيرة عبدالعزيز و مها عبد الله " تناقش:

1) السعفة الذهبية تترصع بالألماس في دورة إستثنائية لمهرجان كان السينمائي وثمانية عشرا فيلما تتنافس عليها

2) ""غرابيب سود" انتاج درامي ضخم لـ MBC يفضح ممارسات داعش وزيف مزاعمها في الدين

3) البوفيهات في الصيف سبب قوي لحصول التسمم الغذائي ... نصائح لتفادي المشكلة اثناء افطارات رمضان

4) "كوم كوم" "بدون كلام" وغيرها العاب شعبية قديمة تعود بلمسات عصرية عبر مشروع سعودي في جدة

5) "سوق النساء" في ينبع السعودية يفتح المجال لنساء المنطقة لدخول عالم التجارة وبيع منتجاتهن

6) هل انت مستعد لحرق شعرك؟ البعض في مصر قد يجيب بنعم وهم زبائن حلاق مصري يسرّح الشعر بالنار

7) من عالم الفن والغناء نختم حلقتنا اليوم بصوت الفنانة ميساء قرعه

حلقة برنامج صباح العربية ليوم الخميس 18 مايو والذي يقدمه كلاً من " مهيرة عبدالعزيز و مها عبد الله " تناقش:

1) السعفة الذهبية تترصع بالألماس في دورة إستثنائية لمهرجان كان السينمائي وثمانية عشرا فيلما تتنافس عليها

2) ""غرابيب سود" انتاج درامي ضخم لـ MBC يفضح ممارسات داعش وزيف مزاعمها في الدين

3) البوفيهات في الصيف سبب قوي لحصول التسمم الغذائي ... نصائح لتفادي المشكلة اثناء افطارات رمضان

4) "كوم كوم" "بدون كلام" وغيرها العاب شعبية قديمة تعود بلمسات عصرية عبر مشروع سعودي في جدة

5) "سوق النساء" في ينبع السعودية يفتح المجال لنساء المنطقة لدخول عالم التجارة وبيع منتجاتهن

6) هل انت مستعد لحرق شعرك؟ البعض في مصر قد يجيب بنعم وهم زبائن حلاق مصري يسرّح الشعر بالنار

7) من عالم الفن والغناء نختم حلقتنا اليوم بصوت الفنانة ميساء قرعه