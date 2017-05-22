استضافت حلقة برنامج صباح العربية ليوم الاثنين 22/5/2017 والتي في تقديمها لليوم كلاً من " عمر النشوان و مها عبدالله " الفائزة بلقب " ارب غوت تالنت " في موسمه الخامس إيمان بيشة الطفلة ذات الثماني سنوات والتي حصلت على الباز الذهبي في اختبار الاداء من قبل أحمد حلمي ، كما واستضافت حلقة اليوم خبيرة في مجال المظهر لتعلق على ازياء ميلانيا وايفانكا ترمب اثناء زيارتهما للرياض .. ومن ابرز مواضيع حلقة اليوم :

1) حفل في الرياض جمع عود رابح صقر وغيتار توبي كيث على هامش زيارة الرئيس ترامب للسعودية

2) تحت عنوان "لا للإرهاب" مئتا دراج سعودي يجوبون الرياض في مسيرة ترافقت مع انعقاد القمة

3) أزياء ميلانيا وايفانكا ترمب اثناء زيارة الرئيس الأميركي للرياض لفتت الأنظار ... نتحدث عنها مع اخصائية مظهر في حلقتنا اليوم

4) نجمة "اراب غوت تالنت" الطفلة الاردنية إيمان بيشة ضيفتنا في صباح العربية اليوم

5) كيف نخفف من مشاكل الصداع والجفاف والحموضة اثناء فترة الصوم؟ نصائح طبية لصوم صحي في فقرتنا الطبية

6) "الملك آرثر" يجبر النجم شارلي هونام بألف تمرينِ ضغط يوميا ويفتح ابواب السينما لديفيد بيكهام

