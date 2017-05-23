"سيلفي 3" ... الموسم الاخير ؟

حلقة برنامج صباح العربية ليوم الثلاثاء 23 مايو والذي يقدمه كلاً من " مهيرة عبدالعزيز و عمر النشوان " تناقش:

1) ناصر القصبي لـ #صباح_العربية : الغرور مقبرة الفنان مهما كان ناجحا ومشهورا و"سيلفي" يعود بمحتوى جريء كعادته

2) سيلفي والصدمة في موسم جديد في رمضان نستعرض بعضا من ملامح المسلسلين مع مخرجهما اوس الشرقي

3) متحف دار المدينة المنورة للتراث اول متحف متخصص في السيرة النبوية يجذب الزوار من داخل السعودية وخارجها

4) القاهرة تصدر اول جريدة مكتوبة بطريقة برايل لفاقدي البصر ومعظم محرريها من المكفوفين

5) الدراما وسيلة ترفيه لكنها ايضا وسيلة علاج نفسي نقلته الى العالم العربي الفنانة والمخرجة اللبنانية زينة دكاش

6) في اي عمر يمكن للطفل ان يصوم؟ وما النصائح التي على الأهل اتباعها؟ الاجابة في فقرتنا الطبية

وفي حلقتنا افكار لأكسسوارات لإضفاء أجواء رمضانية على البيت