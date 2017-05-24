أجور الفنانين في رمضان .. حقيقية أم مفبركة؟

حلقة برنامج صباح العربية ليوم الاربعاء 24 مايو والذي يقدمه كلاً من " مهيرة عبدالعزيز و عمر النشوان " تناقش:

1) "وضع أمني" من مساهمات عمرو سعد في سباق رمضان .... والفنان المصري يحدثنا عن العمل الجديد من موقع تصويره

2) صابر الرباعي لـ #صباح_العربية : وكلت محام لملاحقة كل من يطلقون علي إشاعات مغرضة

3) صور قديمة ومكتبة أنيس منصور وأرشيف المعماري حسن فتحي ضمن محفوظات مكتبة الكتب النادرة في القاهرة

4) القهوة الفطور وغيرها عادات صباحية ترافق صباحات الكثيرين .....كيف تتخلى عن عاداتك الصباحية في رمضان؟

5) عمر حجازي شاب مصري يتحدى الإعاقة ويعبر خليج العقبة سباحة بساق واحدة خلال تسع ساعات

6) سعره قد يصل لـ 20 الف دولار ومربوه يعتقدون انه يطرد السحر... طائر "الدراج الأسود" نجم المسابقات في باكستان

7) تزين موائد رمضان في معظم بلاد الشام .... نتعرف على كلاج رمضان في حلقتنا اليوم