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صباح العربية : الخميس 25 مايو 2017

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حلقة برنامج صباح العربية ليوم الخميس 25 مايو والذي يقدمه كلاً من " مهيرة عبدالعزيز و عمر النشوان " تناقش:

1) "غرابيب سود" من أضخم الانتاجات الدرامية التي ينتظرها الجميع في رمضان ... واحدى بطلاته مروة محمد في ضيافتنا اليوم
2) "افتح يا سمسم" يرافق الأطفال في رمضان واشهر شخصياته ضيوف #صباح_العربية في الاستوديو اليوم
3) عربة صغيرة من صنع شبان مصريين تطمح لمنافسة التوك التوك في شوارع القاهرة بأمان اكبر وكلفة أقل
4) تصميمات للأطفال من وحي الأثواب الخليجية بقصات مميزة للمصمم السعودي حاتم عقيل
5) العسل من أكثر المواد الطبيعية فائدة للصحة..نتعرف على أبرز فوائده في فقرتنا الطبية
6) تشلسي تحتضن اقدم مهرجان للزهور لاستعراض فنون البستنة البريطانية
7) وبعيدا عن البساتين , أزهار بلا رائحة في معرض ياباني في الصين للأزهار الرقمية يلقى اقبالا كبيرا

كلمات دالّة

#صباح العربية

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