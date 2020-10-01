صباح العربية | الكشف المبكر عن سرطان الثدي يرفع نسبة الشفاء إلى 98 % آخر تحديث: الخميس 13 صفر 1442 هـ - 01 أكتوبر 2020 KSA 20:20 - GMT 17:20 تارخ النشر: الخميس 13 صفر 1442 هـ - 01 أكتوبر 2020 KSA 18:03 - GMT 15:03 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك صباح العربية | الكشف المبكر عن سرطان الثدي يرفع نسبة الشفاء إلى 98 % PDF اطبع إقرأ أيضاً صباح العربية | نيويورك تغرّم من لا يضعون الكمامة 14:46 GMT إقرأ أيضاً صباح العربية | الأحد 4 أكتوبر 2020 10:02 GMT