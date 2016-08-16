تويتر تطلق أشكالا تعبيرية تفاعلية جديدة

PepsiMoji هو أشكال تعبيرية جديدة طرحتها تويتر بالتعاون مع بيبسي بهدف جعل الصور أكثر مرحاً وإعطائها صفة التفاعلية.

الإيموجي في هذه الحالة تعمل كما الهاشتاق أو الوسم مع التغريدات، حيث تمكن المستخدم من إضافة الملصقات على الصور.. بمجرد نشرها تصبح فعالة وقابلة للضغط.

وهذا يعني أنه بات بالإمكان البحث في الصور عبر استخدام الإيموجي…

ويبدو أن الشركات باتت تقلد بعضها البعض فبعد تقليد انستغرام لنمط ستوري في سناب شات لحقت بها تويتر في استخدام الوجوه التعبيرية إيموجي على صورها.

وهو ما يتيح للعلامات التجارية الاستفادة من هذا الخدمة من تويتر للترويج لأنفسهم كما فعلت بيبسي هنا.

للأسف استخدام هذه الأشكال الجديدة محصور فقط في 10 دول تقوم شركة المشروبات الغازية بالترويج فيها، أما المستخدمون من الدول الأخرى فليس لديهم سوى البحث في الصور والاستمتاع.