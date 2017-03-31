كل ما تود ان تعرفه عن galaxy S8 جالكسي اس 8

اطلفت سامسونج اخيرا مجموعة من الاجهزة في مؤتمر خاص اقامته في نيويورك، ويعتبر جهازS8 هو الجيل الثامن لسلسة Galaxy S والتي طرحت في العام 2009، المزيد في شيْ تك مع سلطان بتاوي مدينة نيويورك هي المكان الذي تختاره سامسونج عادة لتفاجيْ الجميع بما ستقدم، هذه السنة الموضوع مختلف بعضاً الشيْ بعد الكبوة التي تعرض لها جهازها الجالكسي نوت 7 العام الماضي، لكن الشركة اصرت على توسيع الافاق والخوض من جديد بجهازيها الجديدين Galaxy S8 و S8+ فاصبح الجهاز في هذه السلسلة منحني ولم يعد هناك نسخة مسطحةالجهاز بحجم شاشتين 5.8 انش و 6.2 انش بحسب التسريبات والتكهنات حول الجهاز في الايام الماضية وهو يآتي بخمسة الوان الرام فيه بسعة 4 جيجا بايت وذاكرة التخزين مساحتها64 جيجا قابلة للزيادةوازالت زر الرئيسية والرجوع واستبدلته بازرار رقمي على الشاشة وتمت اضافة خاصية استشعار الضغط ابعاد الشاشة هي 18.5 على 9 مقارنة مع السابق والتي كانت 16:9 وهذا القياس هو المستخدم في شاشات العرض السينمائية بالاضافة الآ حصةل الجهاز على اعتماد الالوان الخاص mobile HDRPremium بصناعة المحتوآ مايعني انك تستطيع مشاهدة الفيديو المضبوط على نفس هذه الاعادادات القياسية للصورةالجهازان مقاومان للماء والاتربة بمتياز ip68 بالاضافة الآ امكانية تأمين الهاتف عبر 5 طرق كستخدام النمط او الرقم السري او ماسح القزحية او البصمة التعرف عل] الوجه وهي الميزة الاحدث الكاميرا الخلفية بقوة 12 ميغا بيكسل والامامية اصبحت 8 ميغا بيكسل مع ميزة التكيز التلقائي السريع وتحسين البرمجيات التي تتعامل مع الكاميراسامسونج استعرضت ميزة ربط الاجهزةوالتحكم بها عبرSamsung connect والتي تتيح التحكم بالادوات المنزلية عن بعد هناك اايضا المساعد الشخصي بيكسبي bixby وهو مساعد بالمختصر يستطيع القيام بكل ما يمكنه المستخدم القيام به عند لمس الشاشة و يستطيع النظام التعرف على كلام المستخدم والتعامل معه ومع مواعيده والتعرف على الصور وغيرهاdeX وهي منصة تحول الهاتف الى جهاز مكتبي بامتياز يستخدم نظام التشغيل اندرويد عبر الهاتفويستطيع المستخدم من خلال هذه القاعدة المزودة بفتحات يو اس بي وايثرنت وhdmi من عمل ما يريد ويستخدم الاوفيس ببرامجه المختلفة ويمكن للمستخدم استخدام برامج التحكم عن بعد باجهزة الكمبيوتر العاملة بويندوز عبر هذه القاعدة Gear 360 وهي الكاميرا المحيطية من ساسمنج حُدثت واصبحت اصغر حجما واكثر فاعلية بدقتها 4 ك وكذلك قدرتها على البث الحي من الهاتف او الكمبيوتر وتركيب الصورة للحصول على البث ونشره مباشرة ايضا قدمت Gear VR و عصاة تحكمها الجديدة والتي تعطي المستخدم تحكم افضل للمحتوآ المحيطي 360 والتمكن من التفاعل معه