السعودية تطلق شركة للاستثمار في السودان بـ100 مليون دولار

أعلنت السعودية والسودان إنشاء شركة قابضة برأس مال 100 مليون دولار لاستكشاف فرص الاستثمار في السودان وأخرى برأسمال 30 مليون دولار متخصصة في إنتاج الدواجن.

وبلغت الاستثمارات السعودية في السودان 11.4 مليار دولار خلال الفترة ما بين عام 2000، و2011، من أصل 28 مليار دولار استقطبها السودان في ذات الفترة استثمرت جميعها في 590 مشروعاً سعودياً في مختلف القطاعات في السودان، بحسب ما تم إعلانه في الملتقى الاقتصادي السعودي السوداني الذي انطلق في الرياض والذي يأمل السودانيون من خلاله توسيع دائرة الاستثمارات السعودية في السودان.

وقال وزير الزراعة السعودي الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش الملتقى "ندعم الاستثمار السعودي في الزراعة في كل دول العالم، وبشكل خاص في الدول الشقيقة. السودان لها ميزة نسبية في الاستثمار الزراعي".

وأكد بالغنيم أن الهدف الرئيس من الاستثمار الزراعي هو تحقيق الأمن الغذائي للمملكة.

يُذكر أن لرجال الأعمال السعوديين مخاوف سابقة من الاستثمار في السودان ويعزو أغلبهم تلك المخاوف إلى صعوبة الأنظمة والبيروقراطية فيها والتي تعقد الإجراءات وبالتالي البطء في تنفيذ المشاريع.

وقال وزير الاستثمار في السودان الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل إن وزارة الاستثمار كانت من نصيب الحركة الشعبية في الماضي ولذلك كانت الاستثمار معطلة، وكانت توجد بعض المعوقات، مشيراً إلى أن الأوضاع تغيّرت الآن.

يُذكر أن مشروع إنشاء شركات أمهات الدواجن الذي تم اقتراحه من قبل مجلس الأعمال السعودي السوداني المشترك برأس مال 30 مليون دولار قام الجانب السوداني فيه بتغطية حصته البالغة 15 مليون دولار، فيما أعلن رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح كامل عن مساهمته بثلاثة ملايين دولار وأعلنت شركة سعودية عن مساهمتها في المشروع بعشرة ملايين دولار ومن المتوقع أن يتم تغطية حصة الجانب السعودي بالكامل قبل انتهاء الملتقى الذي يستمر يومين.

وتعمل السعودية على تشجيع الاستثمار الخارجي في جميع المجالات خصوصاً بعد مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للأمن الغذائي من خلال القطاع الخاص في الدول ذات الفرص الاستثمارية الواعدة ومن بينها السودان.