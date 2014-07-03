مدرب إنجلترا: البرازيل ستسقط أمام كولومبيا

يعتقد جلين هودل، مدرب منتخب إنجلترا الأسبق، أن البرازيل تواجه ضغطا "لا يحتمل" من أجل الفوز بكأس العالم لكرة القدم بطريقة جيدة، لكنها تملك دفاعا لا يمكن الاعتماد عليه، وقد تخسر أمام كولومبيا في دور الثمانية، غدا الجمعة.

وقال هودل "الضغط بالتأكيد لا يمكن تحمله بالنسبة لفريق سكولاري، لأنه ليس عليهم فقط الفوز بهذه البطولة، لكن أيضا بطريقة معينة".

وتبقى البرازيل مرشحة لإحراز لقب كأس العالم للمرة السادسة، لكن كولومبيا كانت اكتشاف البطولة، وتجاوزت غياب مهاجمها البارز راداميل فالكاو لتشق طريقها لدور الثمانية بأربعة انتصارات في أربع مباريات كما سجلت 11 هدفا.

وتنبأ هودل بخسارة البرازيل في فورتاليزا، وهو أمر لا يمكن تخيله بالنسبة للمشجعين.

وكتب هودل في عموده بموقع شركة المراهنات البريطانية، وليام هيل، على الإنترنت "الأمر صعب عليهم، لأنهم رغم امتلاكهم لسجل دفاعي جيد فإن الفرق المنافسة استطاعت أن تجعل البرازيل في وضع دفاعي، وأشعر بأن دفاعهم سيكون في النهاية نقطة ضعفهم".

وأضاف "يمتلكون ثلاثة من أربعة مدافعين - داني الفيس ومارسيلو وديفيد لويز - لا يدافعون، أو ببساطة ليست لديهم القدرة على الدفاع، تياغو سيلفا فقط هو المدافع ويدافع بالفطرة".

وقال هودل إنه رغم فوز سكولاري بكأس العالم من قبل، إلا أنه ربما يجد حجم التوقعات ضخما هذه المرة.

وتابع "إنه سؤال كبير. لا يمكن أن يكون الضغط أكثر شدة، ويواصل الفريق الاعتماد على نيمار"، وقارن ذلك بالعمل الجماعي لمنتخب كولومبيا.

ومضى قائلا "كولومبيا فريق جيد جدا حقا. يرغبون في اللعب بالطريقة الصحيحة وبتوازن جميل بين الدفاع والهجوم".