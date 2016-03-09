بنوك الكويت يمكنها شراء سندات حكومية بـ5 مليارات دينار

قال رئيس اتحاد المصارف الكويتية رئيس بيت التمويل الكويتي حمد المرزوق، في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش ملتقى الاستثمار الذي يهدف لتعزيز مناخ الاستثمار الذي يعقد في الكويت، إن البنوك المحلية حافظت على مستويات السيولة لديها.

وأضاف المرزوق أن عام 2015 شهد زيادة بالودائع الحكومية في الكويت.

ولفت رئيس اتحاد المصارف حمد المرزوق إلى وجود تداعيات سلبية على كلفة الاقتراض إثر مراجعة تصنيف دولة الكويت من قبل وكالات التصنيف الائتمانية.

وأشار المرزوق إلى أن اتحاد المصارف قدم نتائج دراسة تم إعدادها إلى محافظ البنك المركزي الكويتي ورئيس الحكومة حول مدى قدرة المصارف المحلية على الاكتتاب السندات الحكومية، والتي قدرت بما يتراوح بين 3 إلى 5 مليار دينار كويتي خلال الـ3 سنوات المقبلة.

وأوضح أنه توجد رؤوس أموال كبيرة في البنوك المحلية، وهي صافي مقرض للبنوك الخارجية بأكثر من 13 مليار دولار.