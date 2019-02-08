اليماني في لقاء العربية يرى "مفاجآت جيدة" لليمن قريباً

وزير الخارجية اليمني يكشف في لقاء العربية أن مؤتمر وارسو الدولي سيكون علامة فارقة لليمن..

قال وزير الخارجية اليمين في مقابلة خاصة تبث كاملة في وقت لاحقا على شاشة العربية، إن أزمة اليمن ستكون ضمن القضايا البارزة في مؤتمر وارسو حول الشرق الأوسط. وقال اليماني إن المؤتمر سيكو ن منصة ضد توسع النفوذ الإيراني. وأضاف بأن المنطقة لا تبحث عن قلب

النظام الإيراني وإنما عن عقلنة سلوك نظام فاسد وارهابي