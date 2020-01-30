كوشنر يكشف لـ "العربية" تفاصيل خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط آخر تحديث: الخميس 4 جمادي الثاني 1441 هـ - 30 يناير 2020 KSA 09:12 - GMT 06:12 تارخ النشر: الخميس 4 جمادي الثاني 1441 هـ - 30 يناير 2020 KSA 05:55 - GMT 02:55 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك كوشنر يكشف لـ "العربية" تفاصيل خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط PDF اطبع إقرأ أيضاً مقابلة خاصة | السفير منصور العتيبي 05:37 GMT إقرأ أيضاً مقابلة خاصة | القنصل الصيني في حديث الصراحة عن كورونا 15:13 GMT