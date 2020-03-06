مقابلة خاصة | القنصل الصيني في حديث الصراحة عن كورونا آخر تحديث: الجمعة 11 رجب 1441 هـ - 06 مارس 2020 KSA 18:13 - GMT 15:13

تارخ النشر: الجمعة 11 رجب 1441 هـ - 06 مارس 2020 KSA 18:11 - GMT 15:11

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