مقابلة خاصة | القنصل الصيني في حديث الصراحة عن كورونا آخر تحديث: الجمعة 11 رجب 1441 هـ - 06 مارس 2020 KSA 18:13 - GMT 15:13 تارخ النشر: الجمعة 11 رجب 1441 هـ - 06 مارس 2020 KSA 18:11 - GMT 15:11 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مقابلة خاصة | القنصل الصيني في حديث الصراحة عن كورونا PDF اطبع إقرأ أيضاً كوشنر يكشف لـ "العربية" تفاصيل خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط 06:12 GMT إقرأ أيضاً مقابلة خاصة | وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب 15:10 GMT