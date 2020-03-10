مقابلة خاصة | وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب آخر تحديث: الثلاثاء 15 رجب 1441 هـ - 10 مارس 2020 KSA 18:10 - GMT 15:10 تارخ النشر: الثلاثاء 15 رجب 1441 هـ - 10 مارس 2020 KSA 17:28 - GMT 14:28 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مقابلة خاصة | وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب PDF اطبع حجم الخط مقابلة خاصة | وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب يكشف موقف المملكة المتحدة من الاتفاق النووي الايراني إقرأ أيضاً مقابلة خاصة | القنصل الصيني في حديث الصراحة عن كورونا 15:13 GMT إقرأ أيضاً مقابلة خاصة | وزير خارجية بريطانيا يكشف في موقف بلاده من الاتفاق النووي الإيراني 17:22 GMT