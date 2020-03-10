مقابلة خاصة | وزير خارجية بريطانيا يكشف في موقف بلاده من الاتفاق النووي الإيراني آخر تحديث: الثلاثاء 15 رجب 1441 هـ - 10 مارس 2020 KSA 20:22 - GMT 17:22

تارخ النشر: الثلاثاء 15 رجب 1441 هـ - 10 مارس 2020 KSA 19:28 - GMT 16:28

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