مقابلة خاصة | وزير المالية السعودي محمد الجدعان آخر تحديث: الأحد 10 رمضان 1441 هـ - 03 مايو 2020 KSA 05:45 - GMT 02:45 تارخ النشر: الأحد 10 رمضان 1441 هـ - 03 مايو 2020 KSA 05:43 - GMT 02:43 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مقابلة خاصة | وزير المالية السعودي محمد الجدعان PDF اطبع إقرأ أيضاً مقابلة خاصة | وزير خارجية بريطانيا يكشف في موقف بلاده من الاتفاق النووي الإيراني 17:22 GMT إقرأ أيضاً مقابلة خاصة | وزير الصحة السعودي 17:49 GMT