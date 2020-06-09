مقابلة خاصة | رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح آخر تحديث: الثلاثاء 17 شوال 1441 هـ - 09 يونيو 2020 KSA 11:27 - GMT 08:27 تارخ النشر: الثلاثاء 17 شوال 1441 هـ - 09 يونيو 2020 KSA 05:13 - GMT 02:13 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مقابلة خاصة | رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح PDF اطبع إقرأ أيضاً مقابلة خاصة | رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك 21:37 GMT إقرأ أيضاً مقابلة خاصة | وزير الخارجية المصري سامح شكري 05:58 GMT