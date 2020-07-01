مقابلة خاصة | وزير الخارجية المصري سامح شكري آخر تحديث: الأربعاء 10 ذو القعدة 1441 هـ - 01 يوليو 2020 KSA 08:58 - GMT 05:58 تارخ النشر: الأربعاء 10 ذو القعدة 1441 هـ - 01 يوليو 2020 KSA 08:55 - GMT 05:55 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مقابلة خاصة | وزير الخارجية المصري سامح شكري PDF اطبع إقرأ أيضاً مقابلة خاصة | رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح 08:27 GMT إقرأ أيضاً مقابلة خاصة مع كارلوس غصن رئيس شركة نيسان السابق 22:07 GMT