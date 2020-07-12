مقابلة خاصة مع كارلوس غصن رئيس شركة نيسان السابق آخر تحديث: الأحد 21 ذو القعدة 1441 هـ - 12 يوليو 2020 KSA 01:07 - GMT 22:07 تارخ النشر: الأحد 21 ذو القعدة 1441 هـ - 12 يوليو 2020 KSA 01:04 - GMT 22:04 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مقابلة خاصة مع كارلوس غصن رئيس شركة نيسان السابق PDF اطبع إقرأ أيضاً مقابلة خاصة | وزير الخارجية المصري سامح شكري 05:58 GMT إقرأ أيضاً مقابلة خاصة مع عقيلة صالح حول آخر التطورات في الملف الليبي 18:48 GMT