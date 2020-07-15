مقابلة خاصة مع عقيلة صالح حول آخر التطورات في الملف الليبي آخر تحديث: الأربعاء 24 ذو القعدة 1441 هـ - 15 يوليو 2020 KSA 21:48 - GMT 18:48 تارخ النشر: الأربعاء 24 ذو القعدة 1441 هـ - 15 يوليو 2020 KSA 21:47 - GMT 18:47 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مقابلة خاصة مع عقيلة صالح حول آخر التطورات في الملف الليبي PDF اطبع إقرأ أيضاً مقابلة خاصة مع كارلوس غصن رئيس شركة نيسان السابق 22:07 GMT إقرأ أيضاً مقابلة خاصة | نجم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أنيس كانتر 11:28 GMT