مقابلة خاصة | كواليس لقاء عقيلة صالح بالسفير الأميركي لدى مصر آخر تحديث: الجمعة 24 ذو الحجة 1441 هـ - 14 أغسطس 2020 KSA 16:41 - GMT 13:41 تارخ النشر: الأربعاء 22 ذو الحجة 1441 هـ - 12 أغسطس 2020 KSA 12:19 - GMT 09:19 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مقابلة خاصة | كواليس لقاء عقيلة صالح بالسفير الأميركي لدى مصر PDF اطبع إقرأ أيضاً مقابلة خاصة | لقاء مع السفيرة الأميركية كيلي كرافت 18:16 GMT إقرأ أيضاً مقابلة خاصة | حامد كرزاي رئيس أفغانستان السابق 18:50 GMT