مقابلة خاصة | كواليس لقاءات وزير الخارجية العراقي في العواصم الاوروبية والناتو

يستضيف برنامج "مقابلة خاصة" وزير الخارجية العراقي فؤاد محمد حسين في باريس على هامش جولته الأوروبية. رئيس الدبلوماسية الأوروبية يتحدث عن الرسالة العراقية التي حملها معه الى مراكز القرار في القارة العجوز. كذلك يتحدث الوزير فؤاد حسن عن أجواء اجتماعاته في حلف "الناتو" والبرلمان الأوروبي. الوزير العراقي يتحدث أيضا عن التدخلات الخارجية في شؤون العراق وهو الذي دعا من بروكسل الى وقف التدخلات الخارجية في شؤون العراق. وزير الخارجية العراقي فؤاد محمد حسين يتحدث أيضا عن تخفيض عديد القوات الأميركية في العراق والحرب على الإرهاب بعدما أعاد "داعش" تحريك خلاياه النائمة في العراق وسوريا. وأوضاع مقاتلي داعش الذين يحملون جوازات اوروبية والمحتجزين في العراق في انتظار محاكمتهم.