مقابلة خاصة | وزير خارجية العراق - فؤاد حسين آخر تحديث: الأحد 2 صفر 1442 هـ - 20 سبتمبر 2020 KSA 19:45 - GMT 16:45

تارخ النشر: الأحد 2 صفر 1442 هـ - 20 سبتمبر 2020 KSA 18:15 - GMT 15:15

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