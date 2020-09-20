مقابلة خاصة | وزير خارجية العراق - فؤاد حسين آخر تحديث: الأحد 2 صفر 1442 هـ - 20 سبتمبر 2020 KSA 19:45 - GMT 16:45 تارخ النشر: الأحد 2 صفر 1442 هـ - 20 سبتمبر 2020 KSA 18:15 - GMT 15:15 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مقابلة خاصة | وزير خارجية العراق - فؤاد حسين PDF اطبع إقرأ أيضاً مقابلة خاصة | بن والاس - وزير الدفاع البريطاني 20:08 GMT إقرأ أيضاً مقابلة خاصة | كواليس لقاءات وزير الخارجية العراقي في العواصم الاوروبية والناتو 16:54 GMT