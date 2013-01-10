مهمة خاصة سكان البحيرة آخر تحديث: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04

تارخ النشر: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04

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"بحيرة منتشر" في باكستان أو "الماء العذب" هكذا عُرفت منذ أن عاش على أطرافها آلاف الناس. لكن واقعها تغيّر اليوم وبات تلوّث مياهها وانحساره يهدّدان مظاهر الحياة فيها، لاسيما قبيلة "موهانة" التي تتّخذ من القوارب مساكن لها.



من اللحظة الأولى تكشف عدسة البرنامج عن معالم التصحّر والتلوّث فبعدما كان حوضها يُعبر بقوارب بات اليوم يُقطع مشياً على الأقدام.



فريق البرنامج انطلق في قارب صيد عبر إحدى القنوات المائية للوقوف على عالم البحيرة ومياهها الملوّثة والحياة نباتية والسمكية شبه المعدومة فيها، حتى الطيور المهاجرة لم تعد تأوي إليها. أمّا ما حلّ بسكّانها فهو مأساة لاتزال فصولها تتوالى.