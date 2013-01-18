مهمة خاصة حنين إلى الماضي آخر تحديث: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 00:04 - GMT 21:04

تارخ النشر: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 00:04 - GMT 21:04

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

على رغم مرور أكثر من 4 قرون على الانتقال من الموطن الأصلي تركيا، لا تزال بلدة الكواشرة الواقعة في عكّار شمال لبنان تعدّ "وديعة تركية" بانتماء لبناني. فقد انقطعت صلة مواطنيها ببلادهم بعد خروج الجيش العثماني من لبنان، لكن أهلها ظلّوا محافظين على استخدام اللغة التركية وحافظوا على عاداتهم وتقاليدهم. ويفاخر أهلها بجذورهم التركية. البلدة لفتت نظر أنقرة فقدّمت السلطات التركية لها عدداً من المشاريع التي يمكن ان تساعد اهلها، منها شبكة مياه شفة ومولّد كهرباء، وأجهزة كومبيوتر لمدارسها، إضافة إلى منح دراسية للطلاب لمتابعة تحصيلهم الجامعي سنوياً بما لا يقل عن خمس. وقدّمت لهم في المقابل مبنى جديداً للثانوية. فريق البرنامج حاول قراءة حقيقة الانتماء في هذه القرية.