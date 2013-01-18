مهمة خاصة حنين إلى الماضي
على رغم مرور أكثر من 4 قرون على الانتقال من الموطن الأصلي تركيا، لا تزال بلدة الكواشرة الواقعة في عكّار شمال لبنان تعدّ "وديعة تركية" بانتماء لبناني. فقد انقطعت صلة مواطنيها ببلادهم بعد خروج الجيش العثماني من لبنان، لكن أهلها ظلّوا محافظين على استخدام اللغة التركية وحافظوا على عاداتهم وتقاليدهم. ويفاخر أهلها بجذورهم التركية. البلدة لفتت نظر أنقرة فقدّمت السلطات التركية لها عدداً من المشاريع التي يمكن ان تساعد اهلها، منها شبكة مياه شفة ومولّد كهرباء، وأجهزة كومبيوتر لمدارسها، إضافة إلى منح دراسية للطلاب لمتابعة تحصيلهم الجامعي سنوياً بما لا يقل عن خمس. وقدّمت لهم في المقابل مبنى جديداً للثانوية. فريق البرنامج حاول قراءة حقيقة الانتماء في هذه القرية.