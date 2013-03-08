مهمة خاصة: القيسون

رافق فريق البرنامج عمّال "القيسون" في قرية الرهاوي المصرية، من لحظة خروجهم من بيوتهم حتى بلوغهم منطقة حفر الآبار الإرتوازية وسط صحراء وادي النطرون في البحيرة، وعاين الفريق من قرب وضع هؤلاء في خيمهم البالية، وعاد بحكاية مأسوية عن مهنة قائمة في مصر على العرق والدم، ورثها أبناءٌ عن آبائهم وأجدادهم وأطلقوا عليها "القيسون" بسبب قسوتها.

أغلب أطفال قرية الرهاوي وشبابها هم أسرى هذه المهنة إلى حين بلوغهم سنّ الأربعين، عندما يُمنعون من الخدمة في مهنة لا ترحم الضعيف وتستنفد الرجال الأقوياء فقط، معظم المبعدين عن العمل يكونون من المصابين بعاهاتٍ دائمة أو من الذين أصابتهم أمراض قاتلة.