مهمة خاصة - المهنة المحظورة

قضية التسول في السعودية

يعد التسول إحدى كبرى المشكلات التي تعانيها الدول، سواء الدول المتقدمة أو الدول النامية، وتختلف من بلد لآخر، وهذه المشكلة انتشرت في الآونة الأخيرة في السعودية، وأصبحت ظاهرة تجوب المناطق باختلاف نسبها. مشاهد حصرية لـ"العربية" للمتسولين، ولقاءات تناقش أسباب استمرار التسول وتحوله إلى مهنة، الأسباب الرئيسية في بروز هذه الظاهرة، تزايد المتسللين عبر الحدود، والتخلف بعد أداء الحج والعمرة، كما أن معظم المقبوض عليهم من غير السعوديين الذين يتسولون في الأسواق والمساجد وعند الإشارات المرورية. مكاتب مكافحة التسول أسهمت في معالجة كثير من حالات المتسولين الذين يتم إلقاء القبض عليهم من قبل الجهات الأمنية (والمناط بها عملية القبض)، حيث تركز المكاتب على بحث حالات المتسولين السعوديين للتعرف إلى مشكلاتهم ورسم خطط علاجها وفق فردية كل حالة، وتوجيههم إلى الخدمات التي توفرها الدولة للمحتاجين.