مهمة خاصة: قضية مؤجلة

"قضية مؤجلة: لبنان... مطالب بتشريع الزواج المدني"

انطلقت الحركة المطالبة بقانون مدني للأحوال الشخصية منتصف تسعينيات القرن الماضي في لبنان، إلا أنها لم تجد طريقها حتى الآن إلى المجلس النيابي، بسبب قوانين الأحوال الشخصية لنحو 18 طائفة التي تنظّم أموراً عدة كالزواج والإرث وجوانب أخرى. ويسبب هذا الوضع معضلة لكثير من الشبان والفتيات من الديانات المختلفة الذين يرغبون في الزواج من دون التحول إلى ديانة شركائهم. فريق البرنامج التقى أشخاصاً ناشطين في مجال تشريع الزواج المدني وثنائياً تحدّى الحظر وأقدم على شطب المذهب من السجل وعقد القران مدنيا.

