مهمة خاصة: عدادات الموت

اكتسبت مافيا الأراضي والمقاولات والعقارات المخالفة في مصر قوّتها من الغياب الأمنى وانعدام الضمير. كوارث ومآسٍ وجرائم بلا عقاب أدّت إلى تفشّي ظاهرة "عمارات الموت". فصعوبة الحصول على تراخيص بناء وجشع المالكين ورغبتهم في تحقيق أرباح من خلال بناء طوابق أكثر من المسموح كلّها أفضت إلى انهيار مبانٍ وسقوط ضحايا. فريق البرنامج يرصد بالكاميرا كيف تمّت المصالحة مع مالكي العقارات المخالفة من دون إلحاق بهم أيّ عقوبة ليعاودوا البناء العشوائى. وعلى رغم الكمّ الكبير من البناء العشوائي، يشهد المجتمع المصري ركوداً وتراجعاً فى حركة البيع والشراء في السوق العقارية. "أبنية الموت" تبقى قنابل موقوتة في انتظار ضحايا جدد.