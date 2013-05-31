مهمة خاصة: اليد الثالثة

كلاب تُدرّب خصيصاً لمرافقة العميان أو تنبيه الصمّ. يُطلق على النوع الأول: "كلاب الإرشاد" أو "العين المبصرة"، أما تلك التي تنبّه الصُمّ فتعرف بـ "كلاب السمع" أو "كلاب الأذن السامعة".

أبرز مميّزات هذا النوع من الحيوانات: حسن التصرّف، الذكاء، اللياقة البدنية والمسؤولية. فريق البرنامج رصد بالصورة والصوت نماذج عنها وهي تقود أصحابها ممّن فقدوا البصر وأثناء تدريبها على استشعار المفاجآت وتحاشي المواقف الخطرة مثل حركة المرور المزدحمة.

توضع معظم الكلاب التي تُعدّ لهذا الغرض على مدى سنة مع أسرة، وتُدرّب على تنفيذ الأوامر، فتكتسب الخبرات الضرورية، كطريقة التعامل مع الشخص الذي ترافقه والسفر في عربات أو وسائل النقل الأخرى، وكذلك ارتياد الأماكن العامّة.



