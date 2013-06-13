مهمة خاصة: بيت "لطيف"

يقع مخيم ضبيّه على بعد نحو 12 كيلومتراً شرق بيروت على تلة تشرف على طريق بيروت - طرابلس الدولي. أقيم المخيم عام 1956، ويقطنه لاجئون جاؤوا من قرى الجليل في شمال فلسطين، معظمهم من المسيحيين الكاثوليك، وهو المخيم الوحيد الباقي في الضواحي الشرقية للعاصمة بيروت. فريق البرنامج دخل المخيم ليقف على وضع منازله غير الصالحة للسكن، وسكّانه الذين يعانون نسبة مرتفعة من البطالة. أخطر ما سجّله كان لأسرةٍ أجبرت الظروف ربَّها على التخلّي عن بعض أطفاله للآخرين من أجل بدلات مادية استُخدمت في سداد ديون وتأمين لقمة العيش للأبناء الآخرين.