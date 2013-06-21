مهمة خاصة: مستقبل مدينة

قضية الفقر في مدينة القدس في فلسطين تحت الاحتلال

السياسة ُالطاردة للعرب من بيتِ المقدس لم تطردْ العربَ فقط بل طردَتْ كذلك اليهود ؟ من هم هؤلاء أيضاً؟ فالقدسُ تفقدُ ستة آلافِ يهوديٍّ سنوياً.

أسلوبَ الحياة في هذا المكان صعبة جدا بسبب التوتر والخوف, ولكن الوضع الاقتصادي هنا مستحيل أيضا. لذلك بالنسبة للشباب لا يوجد مستقبل هنا.

فريق مهمة خاصة يرصد ويحقق كيف أن هذه صورة واقعة مصغرّة ٌ عن حياة نحو ثلاثِ مئة وسبعةٍ وتسعين ألفَ نسَمة يشكـّلون 40 في المائة من سكان ِ القدس ولا يحصلون على أقلّ َ من نصفِ ميزانيةِ البلدية كما أنـهم لا يحصلون على دعم ٍ من أماكنَ أخرى و تفرضُ إسرائيلُ استراتيجية ً تلوَ أخرى من أجل القدس, كبرنامج ِ القدس 2020 ، والمستوطنات التي تبعدُ المفاوضَ الفلسطيني عن حدود ِ القدس وتخلقُ سياسة ً طاردة ً للعرب عن مدى نجاعةِ هذه السياسات.

