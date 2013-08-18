مهمة خاصة: المسلمون الجدد والطوائف

قصصٌ مثيرة للجدل حدثت في مجتمعات الدول الغربية سلّطت الضوء على ظاهرة المتحوّلين إلى الإسلام، فأعداد الغربيّين الذين شهروا إسلامهم باتت لافتةً خصوصاً أن المسألة لم تعد مقتصرةً على فئةٍ من دون أخرى وشملت أناثاً وأشخاصاً من مستوياتٍ علمية وفكرية مختلفة.

فريق البرنامج حاول عبر تقصّي نماذج في بريطانيا والولايات المتّحدة ورصد الأسباب التي دفعت بأشخاص غربيين إلى اعتناق الإسلام، لاسيما الجوانب الاجتماعية والفكرية والاقتصادية.

وتابع أيضاً نشاطات بعض الذين أنشأوا لهم صفحاتٍ إلكترونية لشرح فهمهم للإسلام وحقوق المرأة ومفهوم الدين للإرهاب.