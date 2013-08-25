مهمة خاصة: حماية الثورة والأمن الموازي

مرحلة انعدام الوزن الأمني في تونس ما بعد الثورة أفرزت ظاهرة جديدة في البلاد تمثّلت في تشكّل لجانٍ تتولى حماية الأحياء السكنية. هذه اللجان تطوّرت تدريجياً ليأخذ بعضها طابعاً قانونياً، في حين ظل البعض الآخر خارج إطار القانون، ما أثار جدلاً لدى الأوساط السياسية والرأي العام، في ظل اتهامات من المعارضة لتلك اللجان بالمسؤولية عن أعمال عنف تحت عنوان "حماية الثورة". فريق البرنامج دخل إلى وسط هذه الروابط والتقى مسؤولين فيها متقصياً طرق عملها وأهدافها، وصور بعضاً من أنشطتها ليتأكد له أن تونس تعيش اليوم وضع "الأمن الموازي" الذي ترعاه السلطة، وأن مفهوم "الشرطة السلفية" التي تدّعي تطبيق الشريعة الإسلامية بات أمراً واقعاً.