مهمة خاصة: على الزناد

المرافقون المسلحون أو الـ"بودي غاردز" يشكلون ظاهرة منتشرة في اليمن الذي يعيش وضعاً أمنياً غير مستقر، فالمسؤولون والسياسيون وزعماء القبائل يعملون على اصطحاب هؤلاء معهم أينما ذهبوا بغرض الحماية أو لإضفاء نوع من الوجاهة أو ما يطلق عليه في اليمن "الهنجمة"، لكن هذه الحراسات باتت تعد مشكلة للمجتمع والحكومة اليمنية، فالإحصاءات الرسمية تشير إلى وجود ما بين 45 و50 ألف مرافق مسلح يتبعون كبار الشخصيات السياسية والقبلية بعضهم يؤرّق الناس العاديين ويشكل قلقاً للسياح بعدما قتلوا أبرياء بدم بارد. فريق البرنامج تابع هؤلاء في اليمن وعاد بتحقيق عنهم.