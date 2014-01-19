مهمة خاصة: رحلة إلى المجهول

حملة البراميل المتفجّرة التي يشنّها النظام السوري في حلب مسقطةً ضحايا بالمئات، دفعت بمدنيّين سوريّين إلى النزوح نحو درعا حيث كان الجوع والبرد في انتظارهم بالقرب من الحدود الأردنية، ومن ثمّ إلى داخل الحدود الأردنية. فريق البرنامج كان في منطقة الرويشد تحديداً لتسجّل الكاميرا دخول نحو 1888 شخصاً إلى الأردن. وفي اليوم التالي، يرافق الفريق في شاحنات عسكرية النازحين الذين نُقلوا عبر طرقات صحراوية إلى عمق نحو 80 كيلومتراً داخل الأراضي الأردنية إلى مخيّمات، حيث تمّ استيعابهم وتأمين حاجاتهم من غذاء وكساء وعناية صحيّة ورعاية اجتماعية.