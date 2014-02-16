مهمة خاصة: العملية 707 (2)

الجزء الثاني من تقرير استقصائي شيّق عن عصابة باكستانية تبيع الموت لأهل الخليج العربي من دون أن تترك دليل إدانة، ما جعل القبض عليها عملا صعبا. فريق البرنامج رافق "المهمّة 707" في البحرين الهادفة إلى اختراق أكبر شبكة ترويج مخدّرات، مسجّلا تعقّب أشخاص استخدموا أجسادهم أوعية لتهريب الهيروين، وآخرين اعتقدوا أنهم في منأى عن عيون السلطة، في وقتٍ كانوا مراقبين من رجال مكافحة المخدرات وكاميرا البرنامج أيضا. على مدى ستة أشهر، شارك فريق الإعداد، ليس في مواكبة القوى الأمنية فحسب، بل في أن يكون جزءاً من شبكة ترويج مخدّرات دولية ليصوّر أدقّ تفاصيل التهريب والمفاوضات ويساعد أخيراً في القبض على الشبكة.