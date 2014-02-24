مهمة خاصة: السيارات المصفحة

ازداد الطلب بعد ثورات "الربيع العربي" على السيّارات المصفحة لحماية السياسيّين الجدد، سواء ممّن تولوا القيادة في الأنظمة الجديدة أو من جانب المعارضة على حدٍّ سواء. فريق البرنامج تمكّن من دخول عالم تصنيع هذا النوع من السيّارات المحظور أصلاً على الإعلام. وسجّل بالكاميرا كيف تُصنع وبأيّ تقنية. وحاول مع القيّمين على هذا القطاع معرفة كلفة إنتاجها والمواصفات.

إنها سوق غامضة، تتحدّث شركات عن زيادةٍ في أرقامها بواقع 30 إلى 40% خلال فترة الأعوام الخمسة الأخيرة. فعربة "لاند كروزر" مصفّحة يزيد سعرها ثلاث مرّات عن سعر سيّارة عادية غير مصفّحة.

وبرز الشرق الأوسط مركزاً رئيسياً لهذه الصناعة بسبب قربه من منطقتي حرب. ففي ذروة الحربين العراقية والأفغانية كانت أكثر من 10 شركات تعمل وتنتج نحو 400 سيّارة مصفحة شهرياً.