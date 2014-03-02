مهمة خاصة: حي لافاييت

عشية الثورة في تونس، كانت لحيّ "لافاييت" حصته من المواجهات مع القوى الأمنية. وعلى الرغم من تلاشي أصوات الرصاص وروائح الغاز المسيل للدموع وانتهاء الثورة ما زال الكلام عن هذا الحي مستمرا. فقد واصل خسارة شبابه الذين صارت سوريا وجهتهم لكسب عيشهم بعدما كانت إيطاليا وأوروبا مقصدهم.

فريق البرنامج حاول التحقيق في عمليات التجنيد المنظّمة التي تجرى لشبان تونسيين غادروا للقتال في سوريا وعما حصل معهم. بعض هؤلاء قضى في ساحات المعارك وآخرون فُقدوا والبعض عاد ليتحدث أهلهم عن تجربتهم بعدما منعت حكومة "النهضة" المقاتلين من الكلام.