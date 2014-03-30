مهمة خاصة: بين شفرتي مقص

تحت شعار "السلم الأهلي" وحرصاً على الوضع الداخلي الهشّ، تُمارَس في لبنان رقابة على محتوى الأفلام والبرامج الساخرة والعروض المسرحية والفنون في وقت تنطلق فيه نشرات الأخبار والبرامج السياسية على المحطّات الممثلة للقوى الكبرى والطوائف أو مقالات الصحف وتعليقاتها بنوع من حربٍ داخلية لا هوادة فيها يطلق فيها كلّ طرف سهامه على الآخر. فريق البرنامج تابع هذه الظاهرة وتوصّل إلى استنتاج أنه كلّما ازدادت الرقابة الرسمية، كثر الاهتمام بالأعمال الممنوعة وكثرت وسائل الحصول عليها ومشاهدتها، على قاعدة أن "كلّ محجوب مرغوب". وبالتالي فإن الرقابة والمنع في لبنان وفي زمن وسائل الاتصّال الحديثة لا يجديان نفعا.