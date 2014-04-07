مهمة خاصة: شعب الكلاش

في وادي الكلاش في باكستان تعيش أصغر أقليةٍ وثنيةٍ مهدّدةٍ بالانقراض في البلاد. يقطن هذا الشعب على ضفاف الأنهار ويعتمد أفراده على الزراعة والرعي. يتميّزون بملامحهم وملابس نسائهم وطريقتهم في العيش إضافةً إلى اللغة والطقوس الدينية التي أثارت جدلاً حول أصولهم. يعتقد هؤلاء أن جذورهم تعود إلى بقايا جيش الإسكندر المقدوني، بينما خلصت أبحاث الحمض النووي إلى أنهم ينحدرون من نسل سكان المنطقة الأصليّين وهم خليطٌ من الجنس الهندو- آري. فريق البرنامج انتقل إلى تلك المنطقة النائية من باكستان وصوّر حياة أقلية الكلاش ليكتشف أن مجتمعها يهمين عليه الذكور الذين يعتبرون المرأة أقلّ طهراً من الرجل، لكنها في الوقت نفسه تتمتع باحترام ولها هامش واسع من الحرية ولا سيما في مسائل الزواج والطلاق.