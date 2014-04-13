مهمة خاصة: ضحايا حرب

الاتجار بالنازحات القاصرات السوريات أصبح ظاهرة خطيرة تنتشر في كل الأماكن القريبة من مجال الحرب الحيوي.

بعض النازحات السوريات واجهن في لبنان أشكالاً من العنف الظاهر من خلال إرغامهن على الزواج من قبل أهلهن، بحكم الضائقة الاقتصادية.

وتحول تفشي هذه الظاهرة التي تندرج في إطار العنف المعنوي إلى طبيعة الثقافة المحلية، حيث تبدو المرأة هي العنصر الأضعف، إذ إن بعض الرجال يعلنون عن رغبتهم في الزواج من فتيات تتراوح أعمارهن بين التاسعة والحادية عشرة، فيوافق الأهل تحت ضغط الأعباء الاقتصادية، ويقوم هؤلاء الرجال بإرسال الفتيات إلى الخارج والمتاجرة بهن، وإرغامهن على تجارة الجنس، وهذا ما يندرج في إطار جريمة الاتجار بالبشر.

فريق مهمة خاصة يحقق بطرق الكاميرا الخفية في عدة حالات.