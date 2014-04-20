مهمة خاصة: الموت المتنقل

كيف تتحول سيارات مسروقة في لبنان إلى أدوات قتل جماعي؟ وما هي حكاية السيارات المسروقة من لبنان والمفخخة في سوريا لتعاد إليه؟

حلقة هذا الأسبوع تحقّق في الملف، فالجيش اللبناني الذي ينفذ منذ نحو أسبوع خطة أمنية في شمال لبنان وشرقه، كان قد أجهز قبل مدة على شخص يُدعى سامي الأطرش، متهم بالضلوع في أعمال التفجير. وفي إطار البحث، تبين لفريق البرنامج أن السيارات المفخخة كانت كلها مسروقة، وأغلبها تم شراؤه من بلدة بريتال الشيعية على يد أشخاص من بلدة عرسال السنية هم على علاقة بمجموعات تابعة للمعارضة السورية. وجرى تفخيخ السيارات في الداخل السوري قبل أن ترسل مجدداً إلى مناطق نفوذ "حزب الله" لتفجيرها، بما في ذلك البقاع والضاحية الجنوبية من بيروت.

الفريق رصد أيضاً أعمال الدهم التي يقوم بها الجيش اللبناني لأوكار كبار المطلوبين، وقابل مسؤولين سياسيين وأمنيين لمعرفة إمكان نجاح والظروف التي تتم فيها.