مهمة خاصة: وقود الحرب

منطقة وادي خالد في شمال لبنان، الواقعة قرب الحدود مع سوريا، نمت فيها حركة تهريب واسعة، فبعد أشهر من اندلاع الحرب في سوريا، وبعدما طاولت صواريخ وقذائف وادي خالد، أعلنت أراضيها منطقة أمنية. هذا الواقع دفع بمافيات التهريب إلى صنع مادة "الكبتاغون" المخدّرة التي يستعين بحبوبها المقاتلون على جبهات القتال.

فريق البرنامج تعقّب متخفياً سوق الحبوب هذه، وتمكن من الوصول إلى معامل تصنيعها من خلال أهم تجار المخدرات والحبوب ومروجيها في المنطقة. والتقى أيضاً مقاتلين يتعاطون هذه الحبوب على الجبهات في سوريا. كما أجرى مقابلة مع أحد المحاربين الذين كانوا يتعاطون هذه الحبوب على الجبهات في سوريا.

وشرح عن:

-تركيبة هذه الحبوب والأساليب التي يعتمدونها في التصنيع والترويج

-أهمية الكبتاغون في تنشيط المحاربين على الجبهات

-تحول المطلوبين في وادي خالد من أمراء التهريب إلى أمراء الكبتاغون