مهمة خاصة: نساء مكافحات

يُقدّر عدد النساء العاملات في الزراعة في المغرب بمئات الآلاف، أكثر من79% منهن يشتغلن مساعدات عائليات في حقول يمتلكها إما زوج أو أب أو في ملكية عائلية مشتركة، ويقمن بأقسى أنواع العمل من تربية المواشي إلى الزرع والحصاد وغيرهما من دون أن يتقاضين أجراً محترماً. أخيراً، بدأ يتشكل وعي بضرورة التكتل والعمل الجماعي، ونشأت في هذا الإطار جمعيات في البوادي المغربية مكّنت النساء هناك من التعاون على العمل والإنتاج والتسويق، سواء في الداخل أو حتى خارج البلاد. فريق البرنامج بحث في الريف المغربي عن التعاونيات النسائية، واطلع عن قرب على طريقة عملها في الزراعة وتربية النحل وإنتاج الحليب والنسيج وغيرها.