مهمة خاصة: التزوير

توجد العديد من الطرق الشائعة في تزوير الانتخابات في مصر، مثل طريقة التسويد للجان لصالح مرشح بعينه، واستبدال الصناديق، وطريقة البلطجية، ومنع خصوم المرشح من دخول لجان الاقتراع، وطريقة شراء الأصوات الانتخابية بالرشاوى الانتخابية المعروفة، وطريقة خداع الناخبين بالمال أو السلطة أو الوعود الكاذبة، بالإضافة إلى لعبة تفتيت الأصوات بحيث يقوم المرشح بترشيح أكثر من مرشح لخصمه وفي نفس مناطق النفوذ التي يتوقع أن يحصل فيها على أصوات انتخابية عالية.

فريق مهمة خاصة يرصد أحدث طرق التحايل الانتخابي، التي يلجأ إليها عدد من رجال الأعمال وكبار السياسيين.